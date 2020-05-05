Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Meizu назвала ключові особливості нового флагманського смартфона

  • 13
Meizu 17 нарешті отримає модуль NFC - фото 1
Meizu 17 нарешті отримає модуль NFC

До презентації флагманських смартфонів Meizu 17 і Meizu 17 Pro залишаються лічені дні, у зв'язку з чим компанія стала ще частіше публікувати нові відомості про новинки. Чергова серія тизерів розкрила одразу кілька важливих особливостей, пов'язаних зі звуком, дисплеєм і бездротовими модулями.

Однією з особливостей смартфона стане наявність кастомного Super AMOLED-дисплея Samsung з підтримкою частоти оновлення 90 Гц, розробленого спеціально для Meizu. Як видно, в кутку розташується маленький отвір під фронтальну камеру. Раніше також повідомлялося про вбудований в екран сканер відбитків пальців.

І ще: Новий iPhone SE порівняли з iPhone 11 Pro Max: хто розбився першим?

Інші тизери вказують на наявність у Meizu 17 чіпа NFC для безконтактної оплати та стереодинаміків для об'ємного звучання. Крім того, сама компанія розкрила асортимент забарвлень, в яких буде доступна новинка: Meizu 17 можна буде придбати в темно-зеленому, сірому і білому кольорах.

Meizu назвала ключові особливості нового флагманського смартфона - фото 402180
Meizu назвала ключові особливості нового флагманського смартфона - фото 402181

Флагман Meizu буде побудований на базі процесора Snapdragon 865, отримає підтримку Wi-Fi 6 і швидкої дротової 30-ватної зарядки.

Meizu назвала ключові особливості нового флагманського смартфона - фото 402178
Meizu назвала ключові особливості нового флагманського смартфона - фото 402179

Презентація новинки запланована на 8 травня.

Читайте також: Дослухаються до користувачів: OnePlus додасть до OxygenOS нові функції

Джерело: Twitter
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)
  • 26 квітня, 18:50
  • 1688
Післякарантинна мода: чоловічі стрижки для довгого волосся – ідеї у фото
  • 29 квітня, 16:30
  • 343
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 41380
Загрузка...
Новини