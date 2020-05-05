Meizu назвала ключові особливості нового флагманського смартфона

До презентації флагманських смартфонів Meizu 17 і Meizu 17 Pro залишаються лічені дні, у зв'язку з чим компанія стала ще частіше публікувати нові відомості про новинки. Чергова серія тизерів розкрила одразу кілька важливих особливостей, пов'язаних зі звуком, дисплеєм і бездротовими модулями.

Однією з особливостей смартфона стане наявність кастомного Super AMOLED-дисплея Samsung з підтримкою частоти оновлення 90 Гц, розробленого спеціально для Meizu. Як видно, в кутку розташується маленький отвір під фронтальну камеру. Раніше також повідомлялося про вбудований в екран сканер відбитків пальців.

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Інші тизери вказують на наявність у Meizu 17 чіпа NFC для безконтактної оплати та стереодинаміків для об'ємного звучання. Крім того, сама компанія розкрила асортимент забарвлень, в яких буде доступна новинка: Meizu 17 можна буде придбати в темно-зеленому, сірому і білому кольорах.

Флагман Meizu буде побудований на базі процесора Snapdragon 865, отримає підтримку Wi-Fi 6 і швидкої дротової 30-ватної зарядки.

Презентація новинки запланована на 8 травня.

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