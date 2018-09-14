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Meizu Bar 01: аксесуар, який зробить будь-які навушники безпровідними

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Meizu показала класний аксесуар для прослуховування музики - фото 1
Meizu показала класний аксесуар для прослуховування музики / The GEEK

Компанія Meizu представила Bluetooth-ресівер Bar 01, який сподобається власникам смартфонів без аудіороз'єму.

Аксесуар створений для власників провідних навушників, які не можна використовувати зі смартфоном або іншим пристроєм без 3,5-мм аудіороз'єму.

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Також його можна використовувати як пульт управління відтворенням музики. Meizu Bar 01 при вазі всього 8 грамів передає звук по Bluetooth з мінімальною втратою якості. Вбудованого акумулятора вистачає на 6 годин безперервного прослуховування музики. Аксесуар має кліпсу для кріплення на одязі або сумці, а управління здійснюється за допомогою однієї кнопки.

Meizu Bar 01 - фото 275894
Meizu Bar 01 / 4PDA

Технічні характеристики Meizu Bar 01:

  • тип: Bluetooth-аудіоресівер;
  • версія Bluetooth 4.2;
  • середня тривалість роботи від заряду: 6 годин,
  • частотний діапазон: 20 Гц – 20 000 Гц;
  • радіус дії: 10 метрів;
  • роз'єм для навушників: 3,5 мм;
  • колір: чорний або білий.
  • Meizu Bar 01 - фото 275895
    Meizu Bar 01 / 4PDA

Вартість буде оголошена пізніше.

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Джерело: 4PDA
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