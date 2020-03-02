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Meizu 17 вперше засвітився на реальних фото

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Meizu - фото 1
Meizu / ixbt

Гаджет Meizu 17 вперше засвітився на реальних фото з усіх боків. Подивіться на цю новинку!

Останнім часом було багато джерел щодо майбутнього флагманського смартфона Meizu 17. Ми бачили кілька рендерів цього пристрою, але тепер у нас є перше реальне зображення цього девайсу.

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Meizu – така компанія, яка ніколи не відхилялася від своєї моделі дизайну дисплея. Однак, з Meizu 17, компанія буде використовувати маленьку камеру з отвором в дисплеї для неї.

Що ж стосується задньої панелі, творці розташували камери горизонтально, як у Galaxy S10. Відомо, що смартфон отримає камеру з 4 об'єктивами і спалахом. Подивимося, коли новинку покажуть публіці.

Meizu 17 вперше засвітився на реальних фото - фото 389707

Meizu 17 вперше засвітився на реальних фото - фото 389708

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Джерело: ixbt
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