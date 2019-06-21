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Механічне муркало: з'явився робот-компаньйон у вигляді котика

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Механічне муркало: з'явився робот-компаньйон у вигляді котика - фото 1

У Китаї створили робота-компаньйона у вигляді кішки. Це пристрій володіє штучним інтелектом, здатен реагувати на голос і дотику власника рухами та мімікою. Читайте далі та дізнайтеся, на що ще здатен цей робот.

Компанія Ekasbo з Шеньчженя створила робота Matebot. Пристрій виглядає як анімаційний чорно-білий кіт і здатен не тільки змінювати положення корпуса, але і вираз обличчя. Коли власник Matebot чіпає його або розмовляє з ним, робот реагує зміною очей і рухає головою, як звичайний кіт.

І ще: У США створили робота, який буде допомагати патрулювати вулиці

За словами творця проєкту Чжана Мена, робот-кіт був розроблений як компаньйон для тих, хто не може мати домашніх тварин. Штучний інтелект Matebot розпізнає голос і має здатність до навчання. Пристрій запам'ятовує команди та інтонації власника. Сам робот також вміє розмовляти – голосова функція працює за принципом розумної колонки. У Matebot є кілька додаткових функцій, які контролюються за допомогою програми на телефоні. Вартість такого пристрою буде біля $50.

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Джерело: tech crunch
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