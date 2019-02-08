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Відома модель одягнулася у БДСМ-стилі на благодійний вечір

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Модель Меган Пормер на благодійному вечорі amfAR - фото 1
Модель Меган Пормер на благодійному вечорі amfAR / Getty

Американська акторка та модель Меган Пормер прийшла на благодійний вечір у занадто епатажному образі. Шанувальники шоковані таким вибором наряду.

У Нью-Йорку відбувся благодійний вечір amfAR, який збирає найпопулярніших зірок. Більшість присутніх знаменитостей обрали для заходу сексуальні сукні з декольте. Проте Меган Пормер в епатажному образі здивувала усіх.

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Модель одягнула напівпрозору чорну сукню. Лише маленька вставка чорної тканини прикривала інтимні місця дівчини. Груди були оголені, а замість накидки – екстремальна конструкція, яка нагадує каркас. Образ доповнив цікавий аксесуар – чи то головний убір, чи то маска.

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У такому наряді, з темною матовою помадою та на підборах Меган Пормер привертала увагу всіх гостей.

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