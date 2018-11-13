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Меган Маркл з'явилася на публіці у брудних колготках: курйозне фото

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Меган Маркл - фото 1
Меган Маркл / Instagram

Днями члени королівської сім'ї Великобританії відвідали щорічний фестиваль пам'яті, який пройшов у Роял Альберт-Холі в Лондоні.

Захід був приурочений до 100-річчя закінчення Першої світової війни. 37-річна Меган Маркл, яка готується вперше стати мамою, попала в модний конфуз.

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Герцогиня Сассекська з'явилася на публіці у чорному пальто з поясом на талії від Stella McCartney і взутті від Маnоlо Вlаhnik і тим самим дотрималася дрес-коду. Однак увагу користувачів мережі привернули її колготки. На знімках з заходу на ногах Меган помітно чи мокрі, чи то брудні плями.

Модний конфуз Меган Маркл - фото 288456

Модний конфуз Меган Маркл

Насправді, як відомо, в цей вечір йшов сильний дощ. І Меган, судячи з усього, вступила однією ногою в калюжу, виходячи з машини. Якщо придивитися, краплі дощу видно також на її платті і на брюках Гаррі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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