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Стало відомо, речі якого дизайнера ніколи не одягне Меган Маркл

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Меган Маркл і принц Гаррі - фото 1
Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram

Герцогиня Сассекська зізналася, що ніколи не одягне речі бренду Вікторії Бекхем.

За словами Меган Маркл, їй дуже подобається одяг, який створює Вікторія. Однак вона не буде його носити, навіть не дивлячись на те, що Девід і Вікторія Бекхеми є друзями королівської сім'ї і відвідують всі її торжества, включаючи і весілля принца Гаррі і Меган Маркл.

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Вся справа в тому, що бренд Victoria Beckham хоч і шиє красиві сукні, однак жодне з них не підходить для фігури Меган.

Герцогиня Сассекська зазначила, що їй подобаються багато нарядів, але вони краще виглядають на манекені, ніж на ній.

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Джерело: foxnews
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