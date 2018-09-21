Меган Маркл заінтригувала публіку своїм вбранням

Нещодавно до герцогині Сассекської Меган Маркл і принца Гаррі переїхала мати американки.

За інформацією інсайдерів, протягом декількох місяців закохані намагаються стати батьками, а тепер колишня голлівудська актриса організувала курси, які проходять в їхньому особняку.

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За інформацією одного із західних видань, Меган Маркл хоче бути впевненою в професіоналізмі нянь, тому допустить лише кваліфікованих помічниць. При цьому поки представники королівської сім'ї не коментують статус молодят. Але сьогодні екс-актриса "підігріла" чутки про свій стан. Адже популярна брюнетка приховала колись струнку фігуру, надівши оригінальний аутфіт вільного крою.

Меган Маркл відвідала благодійний захід у компанії чоловіка і мами. Варто відзначити, що захід був присвячений багатонаціональній кухні, а представники різноманітних країн, які проживають у Великобританії, здійснили культурний обмін та відвідали дегустацію традиційних частувань. При цьому 37-річна американка позувала в чорній спідниці-плісе довжини міді, облягаючому темно-сірому гольфі без рукавів, туфлях-човниках, а також актуальному пальто кобальтового відтінку. Очевидці припустили, що кохана принца чекає на первістка, адже аутфіт ретельно приховував фігуру Меган Маркл.

Меган Маркл захопила публіку елегантним вбранням

Меган Маркл захопила публіку елегантним вбранням

Меган Маркл захопила публіку елегантним вбранням

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