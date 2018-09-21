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Меган Маркл заінтригувала публіку своїм вбранням

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Популярна брюнетка приховала колись струнку фігуру - фото 1
Популярна брюнетка приховала колись струнку фігуру / gala.fr

Нещодавно до герцогині Сассекської Меган Маркл і принца Гаррі переїхала мати американки.

За інформацією інсайдерів, протягом декількох місяців закохані намагаються стати батьками, а тепер колишня голлівудська актриса організувала курси, які проходять в їхньому особняку.

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За інформацією одного із західних видань, Меган Маркл хоче бути впевненою в професіоналізмі нянь, тому допустить лише кваліфікованих помічниць. При цьому поки представники королівської сім'ї не коментують статус молодят. Але сьогодні екс-актриса "підігріла" чутки про свій стан. Адже популярна брюнетка приховала колись струнку фігуру, надівши оригінальний аутфіт вільного крою.

Меган Маркл відвідала благодійний захід у компанії чоловіка і мами. Варто відзначити, що захід був присвячений багатонаціональній кухні, а представники різноманітних країн, які проживають у Великобританії, здійснили культурний обмін та відвідали дегустацію традиційних частувань. При цьому 37-річна американка позувала в чорній спідниці-плісе довжини міді, облягаючому темно-сірому гольфі без рукавів, туфлях-човниках, а також актуальному пальто кобальтового відтінку. Очевидці припустили, що кохана принца чекає на первістка, адже аутфіт ретельно приховував фігуру Меган Маркл.

Меган Маркл захопила публіку елегантним вбранням - фото 277496
Меган Маркл захопила публіку елегантним вбранням
Меган Маркл захопила публіку елегантним вбранням - фото 277497
Меган Маркл захопила публіку елегантним вбранням
Меган Маркл захопила публіку елегантним вбранням - фото 277494
Меган Маркл захопила публіку елегантним вбранням

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Джерело: gala.fr
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