Меган Маркл випустила кулінарну книгу

Герцогиня Сассекська, дружина принца Гаррі Меган Маркл, випустила свою першу кулінарну книгу.

Книга називається "Together: Our Community Cookbook" ("Разом: книга нашого товариства"). Про це повідомили на офіційній сторінці Кенсингтонського палацу в Instagram.

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У передмові до кулінарної книги Маркл написала: "Hubb Community Kitchen – місце, де жінки сміються, сумують, плачуть і готують усі разом. Тут культурна ідентичність об'єднується під одним дахом і створює простір, у якому всі можуть почувати себе комфортно. У Hubb Community Kitchen всі відчувають загальну потребу в об'єднанні і спілкуванні, а також вчаться в процесі готування разом переживати радості і невдачі".

Як повідомляє Daily Mail, до книги ввійшли 50 рецептів. Страви, описані в книзі, є особистими рецептами жінок з Європи, Близького Сходу, Північної Африки і східного Середземномор'я. Кошти від її продажу будуть спочатку перераховуватися до фонду герцогів Кембриджських і Сассекських – The Royal Foundation, а потім будуть переведені на підтримку спільноти Hubb Community Kitchen.

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