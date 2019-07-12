Меган Маркл розкритикували за невміле поводження з дитиною

Днями Меган Маркл у компанії Кейт Міддлтон і її дітей відвідала благодійний матч з поло, в якому взяли участь принц Гаррі і принц Вільям.

З собою Меган взяла двомісячного Арчі Харрісона і потрапила в об'єктиви папараці. Серед потоку загального розчулення знайшлося місце і для різкої критики на адресу Маркл.

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Вона і Кейт разом з дітьми розташувалися на галявині неподалік від ігрового поля, де фотографи і влаштували герцогині засідку. Пізніше ці фото стали доступні інтернет-користувачам, які знайшли до чого причепитися. "Хто-небудь може навчити цю жінку правильно тримати Арчі?", "Повністю згодна, йому всього кілька місяців, його не можна тримати на руках ось так!"

Усі фото gettyimages

Вони відзначили, що Меган варто було привезти з собою коляску, де Арчі міг спокійно поспати, а також потурбуватися про те, щоб на дитині були шкарпетки і шапочка. Інша частина користувачів заступилася за герцогиню.

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