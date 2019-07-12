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Меган Маркл розкритикували за невміле поводження з дитиною

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Меган і її маленький Арчі - фото 1
Меган і її маленький Арчі / gettyimages

Днями Меган Маркл у компанії Кейт Міддлтон і її дітей відвідала благодійний матч з поло, в якому взяли участь принц Гаррі і принц Вільям.

З собою Меган взяла двомісячного Арчі Харрісона і потрапила в об'єктиви папараці. Серед потоку загального розчулення знайшлося місце і для різкої критики на адресу Маркл.

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Вона і Кейт разом з дітьми розташувалися на галявині неподалік від ігрового поля, де фотографи і влаштували герцогині засідку. Пізніше ці фото стали доступні інтернет-користувачам, які знайшли до чого причепитися. "Хто-небудь може навчити цю жінку правильно тримати Арчі?", "Повністю згодна, йому всього кілька місяців, його не можна тримати на руках ось так!"

Меган Маркл розкритикували за невміле поводження з дитиною - фото 340357

Меган Маркл розкритикували за невміле поводження з дитиною - фото 340358

Меган Маркл розкритикували за невміле поводження з дитиною - фото 340359

Меган Маркл розкритикували за невміле поводження з дитиною - фото 340360

Меган Маркл розкритикували за невміле поводження з дитиною - фото 340361

Усі фото gettyimages

Вони відзначили, що Меган варто було привезти з собою коляску, де Арчі міг спокійно поспати, а також потурбуватися про те, щоб на дитині були шкарпетки і шапочка. Інша частина користувачів заступилася за герцогиню.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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