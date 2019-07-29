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Меган Маркл презентувала обкладинку свого авторського Vogue

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На обкладинку потрапили одразу 15 героїнь - фото 1
На обкладинку потрапили одразу 15 героїнь / Pink.ua

У червні цього року стало відомо, що Меган Маркл стане запрошеним редактором вересневого випуску британського Vogue.

У Instagram британського Vogue з'явилася обкладинка вересневого номера.

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На неї потрапили одразу 15 героїнь, яких відібрала особисто Меган. Серед них моделі Адво Абоа, Крісті Тарлінгтон і Адут Акех, активістка Грета Тунберг, прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, актриси Джемма Чан, Яру Шахід, Сальма Хайек, Джейн Фонда і багато інших.

Шістнадцятий слот для портрета на обкладинці залишився незаповненим, таким чином Меган хотіла показати, що це місце зарезервовано для кожної читачки, яка може побачити себе на дзеркальній поверхні.

Головну тему номера сформулювали як Forces To Change ("Сили для змін") – цим і пояснюється вибір Меган, яка говорила, що хоче присвятити свій номер сильним жінкам, які змінюють цей світ, борються з несправедливістю і дискримінацією.

Меган Маркл презентувала обкладинку свого авторського Vogue - фото 344350

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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