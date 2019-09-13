Меган Маркл представила колекцію ділового одягу

Герцогиня Сассекська Меган Маркл представила капсульну колекцію ділового одягу в підтримку благодійного фонду Smart Works, який допомагає працевлаштуватися безробітним жінкам. Лінійку анонсували ще в липні.

Колекція Smart Set ("Розумний комплект") була створена в колаборації з чотирма лондонськими модними брендами: Misha Nonoo, Marks & Spencer, Jigsaw і John Lewis.

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Вона складається з п'яти класичних предметів гардеробу для офісу: білої сорочки, штанів, лаконічного піджака, сукні-футляра і сумки-тоут. З кожною покупкою однієї з цих речей точно така ж буде передана учасниці фонду Smart Works.

"Після переїзду до Великобританії мені було дуже важливо познайомитися з місцевими громадами й організаціями, які роблять значущу роботу, і спробувати допомогти їм посилити їх вплив", – прокоментувала ініціативу Меган Маркл.

Також вона зауважила, що дуже пишається тим, що стала частиною цього проєкту.

Спасибі чотирьом брендам, які об'єдналися, щоб підтримати Smart Works в цьому спеціальному проєкті, спрямованому як на збір коштів, так і на підвищення конкуренції в цій сфері. Залучаючи кілька компаній, а не одну, ми продемонстрували, що можна колективно боротися за розширення прав і можливостей один одного. Це ще один епізод спільної історії успіху, і я горда, що є його частиною, – підкреслила Маркл.

Речі з колекції можна придбати в Великобританії на веб-сайтах брендів-учасників проекту. Вони будуть у продажу до кінця вересня.

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