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Меган Маркл може народити раніше строку: відомі причини

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Меган Маркл - фото 1
Меган Маркл / elle

Акушери кажуть, що через синдром гіпермобільності, який послаблює зв'язки, герцогиня може народити набагато раніше за встановлений термін.

Акушерка Ліз Хеллідей з Великобританії повідомила, що у вагітної Меган Маркл трохи збільшена ймовірність передчасних пологів. Справа в тому, що у герцогині помічений синдром гіпермобільності, який робить суглоби знаменитості гнучкими. Це пояснює те, що Меган легко може виконувати акробатичні трюки і без проблем виконує найскладніші пози у йозі. Однак через гнучкі суглоби Маркл може побачити свого малюка набагато раніше, ніж прогнозували медики.

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Також лікарі стверджують, що сама по собі гіпермобільність суглобів рідко є проблемою під час вагітності або пологів, але якщо у жінок є якісь проблеми, їм рекомендується звертатися за допомогою до медичних працівників.

Меган Маркл може народити раніше - фото 306240
Меган Маркл може народити раніше

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Джерело: dailymail
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