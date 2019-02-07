Меган Маркл може народити раніше строку: відомі причини

Акушери кажуть, що через синдром гіпермобільності, який послаблює зв'язки, герцогиня може народити набагато раніше за встановлений термін.

Акушерка Ліз Хеллідей з Великобританії повідомила, що у вагітної Меган Маркл трохи збільшена ймовірність передчасних пологів. Справа в тому, що у герцогині помічений синдром гіпермобільності, який робить суглоби знаменитості гнучкими. Це пояснює те, що Меган легко може виконувати акробатичні трюки і без проблем виконує найскладніші пози у йозі. Однак через гнучкі суглоби Маркл може побачити свого малюка набагато раніше, ніж прогнозували медики.

І ще: Мовний конфуз: підліток вилаявся під час спілкування з Меган Маркл та принцом Гаррі: відео

Також лікарі стверджують, що сама по собі гіпермобільність суглобів рідко є проблемою під час вагітності або пологів, але якщо у жінок є якісь проблеми, їм рекомендується звертатися за допомогою до медичних працівників.

Меган Маркл може народити раніше

Читайте також: Меган Маркл і Принц Гаррі переїжджають з Лондона