Маркл і принц Гаррі показали нове фото маленького Арчі з нагоди дня його народження

У четвер, 6 травня, первістку принца Гаррі і герцогині Сассекській Меган Маркл виповнилося два роки. Хлопчик живе з батьками в США після того, як вони відмовилися від виконання обов'язків старших членів королівської сім'ї.

Згідно з традицією королівської родини, принц Гаррі і Меган Маркл показали нове фото у день народження їхньої дитини. Вони опублікували кадр на сайті їхнього нового благодійного фонду Archwell.

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На чорно-білому знімку дворічний малюк грається з повітряними кульками. Він стоїть до камери спиною. Імовірно знімок зроблений в парку їхнього будинку в Монтесіто.

Приєднуйтесь до нас в поширенні вакцинації в день народження Арчі, – йдеться у повідомленні на сайті.

Таким чином принц Гаррі і Меган Маркл звертаються до всіх відвідувачів сайту, які хочуть привітати Арчі з дворіччям, пожертвувати гроші на оплату вакцинації проти Covid в неблагополучних країнах.

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