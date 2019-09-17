Королівський експерт розсекретив ім'я хрещеної мами для сина Меган Маркл

Хрещення сина Меган Маркл і принца Гаррі відбулося ще 6 червня, але герцоги Сассекські порушили традицію та не розсекретили ім'я хресних батьків. Припускали, що хрещеною матір'ю для Арчі стала тенісистка Серена Вільямс. Але насправді цю роль взяла на себе інша жінка.

Як повідомляється, хрещеною сина Меган Маркл і принца Гаррі, правнука Єлизавети II Арчі Гаррісона Маунтбеттен-Віндзора стала Ізабель Мей – колишній PR-директор британського бренду Burberry. Зараз 40-річна Мей працює в компанії іменитого футболіста Девіда Бекхема DB Ventures.

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Я була на відкритті і побачила серед глядачів Ізабель Мей, яка насправді є хрещеною Арчі, хоча це тримається у великому-великому секреті. Вони з герцогинею близькі друзі, – говорить королівський експерт Кеті Ніколлс.

Ізабель Мей на весіллі Меган Маркл та принца Гаррі

Більш того, передбачувана хрещена мама маленького спадкоємця престолу була помічена в перших рядах під час недавньої презентації капсульної колекції одягу Меган Маркл. Також Ізабель була присутня на весіллі ексактриси і принца Гаррі, яка відбулася 19 травня 2018 року. Мей і Маркл познайомив їхній спільний друг – Маркус Андерсон, директор мережі клубних готелів Soho House. Саме ця жінка і допомогла адаптуватися герцогині після переїзду з США до Британії.

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