Меган Маркл і принц Гаррі окремо від королівської сім'ї відзначили День пам'яті

Меган Маркл і принц Гаррі, які підписали контракт з Netflix, вперше відзначили День пам'яті окремо від королівської сім'ї. Вони відвідали кладовище в Лос-Анджелесі, де поклали квіти з власного саду до могил двох солдатів Британської Співдружності.

День пам'яті є важливою датою для принца Гаррі, адже він сам віддав кілька років життя військовій службі на благо Великобританії.

І ще: Який відсоток британців позитивно ставиться до принца Гаррі та Меган Маркл

Меган Маркл з'явилася на кладовищі в чорному пальто і туфлях. Принц Гаррі надів темно-синій костюм з краваткою, який доповнив значком з червоним маком і медалями. Напередодні принц Гаррі направляв запит, щоб від його імені було покладено вінок до пам'ятника невідомому солдату в Лондоні під час святкування Дня пам'яті. Однак його прохання відхилили, бо герцог і герцогиня Сассекські перестають бути повноправними членами королівської сім'ї.

Гортайте галерею:

А от королева Єлизавета II поклала квіти до могили Невідомого воїна в Вестмінстерському абатстві. Це був перший раз, коли Її Величність з'явилася на публіці в масці.

І ще: Королева Єлизавета II вперше вийшла на публіку у масці: фото