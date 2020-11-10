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Меган Маркл і принц Гаррі окремо від королівської сім'ї відзначили День пам'яті

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Меган Маркл і принц Гаррі - фото 1
Меган Маркл і принц Гаррі / gettyimages

Меган Маркл і принц Гаррі, які підписали контракт з Netflix, вперше відзначили День пам'яті окремо від королівської сім'ї. Вони відвідали кладовище в Лос-Анджелесі, де поклали квіти з власного саду до могил двох солдатів Британської Співдружності.

День пам'яті є важливою датою для принца Гаррі, адже він сам віддав кілька років життя військовій службі на благо Великобританії.

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Меган Маркл з'явилася на кладовищі в чорному пальто і туфлях. Принц Гаррі надів темно-синій костюм з краваткою, який доповнив значком з червоним маком і медалями. Напередодні принц Гаррі направляв запит, щоб від його імені було покладено вінок до пам'ятника невідомому солдату в Лондоні під час святкування Дня пам'яті. Однак його прохання відхилили, бо герцог і герцогиня Сассекські перестають бути повноправними членами королівської сім'ї.

Гортайте галерею:

А от королева Єлизавета II поклала квіти до могили Невідомого воїна в Вестмінстерському абатстві. Це був перший раз, коли Її Величність з'явилася на публіці в масці.

І ще: Королева Єлизавета II вперше вийшла на публіку у масці: фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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