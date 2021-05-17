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Меган Фокс засвітила спокусливі форми в ефектному образі з екстремальним декольте

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Меган Фокс засвітила спокусливі форми в ефектному образі з екстремальним декольте - фото 1

Голлівудська актриса Меган Фокс з'явилася на публіці у відвертому яскраво-червоному образі з нагоди свого дня народження в Лос-Анджелесі. Красуня засвітилася разом з новим коханим репером Machine Gun Kelly.

Як пише Daily Mail, наряд актриси підкреслив її підтягнутий прес. Вона вибрала червоний атласний бюстгальтер і такого ж відтінку піджак та штани з високою посадкою.

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Свій стильний лук Фокс доповнила аксесуарами у вигляді масивних сережок, туфлями на платформі, а також макіяжем з акцентом на червоні губи й очі. А на животі знаменитості виднілося татуювання.

Обранець акторки Бейкер надів синій светр з коміром-стійкою і яскраво-червоними смужками, чорні штани і туфлі з червоною шнурівкою.

Меган Фокс засвітила спокусливі форми в ефектному образі з екстремальним декольте - фото 459744

Меган Фокс засвітила спокусливі форми в ефектному образі з екстремальним декольте - фото 459745

Меган Фокс засвітила спокусливі форми в ефектному образі з екстремальним декольте - фото 459746

Меган Фокс засвітила спокусливі форми в ефектному образі з екстремальним декольте - фото 459747

Меган Фокс засвітила спокусливі форми в ефектному образі з екстремальним декольте - фото 459748

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