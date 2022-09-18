Медсестру з пишними формами розкритикували за надто "тісну" уніформу – відео

Американка показала, який вигляд має на роботі, але отримала шквал критики. Деяким користувачам уніформа медсестри здалась надто недоречною.

22-річна американка Еріка Діас після навчання у Техаському університеті вирішила працювати медсестрою. Паралельно дівчина веде профіль у ТікТок, де ділиться кадрами зі своїх буднів. І один з роликів Еріки в уніформі став вірусним, викликавши чимале обговорення, пише Радіо MAXIMUM.

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У короткому відео медсестра заправляє блакитну сорочку у штани та демонструє весь образ. І в такому вигляді важко не побачити ефектну фігуру дівчини.

Через це у коментарях зібрало чимало критиків, які вважають недоцільним вибір настільки приталеної форми. Також знайшлись і лікарі, які наголосили, що ніколи не заправляють сорочку та зважають на розмір вбрання, адже на роботі має бути зручно. Через наплив критики Еріка видалила перший ролик, а згодом опублікувала схожий, але вже у футболці. Медсестра також додала, що з такою фігурою та невисоким зростом їй підходить лише розмір XS, тому можуть виникати труднощі з уніформою.

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