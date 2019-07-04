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Медовий місяць: Потап відпочив з лідером Rammstein

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Репер Потап - фото 1
Репер Потап / instagram

Український репер і музичний продюсер Потап зустрівся з лідером групи Rammstein Тіллем Ліндеманном. Фото з'явилося на офіційних сторінках обох музикантів в Instagram.

На знімку артисти сидять пліч-о-пліч один до одного, дивлячись в камеру. Тілль тримає Потапа за руку над ліктем. Обидва співаки звертають увагу користувачі мережі за плечі, показуючи туди пальцями.

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Потап не залишив підпису до фото, але поставив хештег #honeymoon – медовий місяць, а на сторінці Ліндеманна позначений хештег #kiev. Цілком ймовірно, що музиканти зустрілися в українській столиці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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