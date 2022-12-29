Медові кекси: рецепт, який займе не більше 30 хвилин

Якщо у вас є мед і бажання з'їсти чогось солоденького – приготуйте медові кекси. Читайте далі та дізнайтеся, як приготувати вдома такий медовий десерт!

Платформа "Бережи себе" опублікувала оригінальний рецепт, коли хочеться смачненького, але є мало часу та інгредієнтів. Ці медові кекси не заберуть у вас багато часу, а смакуватимете ви ними із задоволенням!

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Смакуйте медовим десертом за переглядом фільмів та серіалів з чашкою гарячого напою!

Інгредієнти:

30 г рідкого меду

100 мл теплої води

160 г пшеничного борошна

50 мл соняшникової олії

1 ч.л. розпушувача для тіста

сіль та подрібнені сухофрукти до смаку



Рецепт:

Змішай всі рідкі інгредієнти. Просій у суміш борошно, додай розпушувач, дрібку солі та подрібнені сухофрукти за бажанням. Можна використовувати родзинки, курагу, чорнослив, попередньо замочені в гарячій воді. Має вийти досить рідка маса. Залий суміш у формочки для кексів наполовину. Постав у духовку, розігріту до 200 °C. Для приготування ароматних кексів потрібно приблизно 20 хвилин.

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