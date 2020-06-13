Медики з'ясували, як саме вітамін D впливає на наше здоров'я

Нове дослідження вчених з Іспанії та Фінляндії доводить, що вітамін D відіграє важливу роль в профілактиці ракових захворювань.

Експерти з'ясували, що вітамін D є потенційним імуномодулятором, його високий рівень в організмі підтримує оптимальний рівень кальцію в крові, впливає на репродуктивну систему і захищає від розвитку онкологічних захворювань.

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Свою роботу вітамін D виконує за допомогою рецептора VDR, який впливає на експресію безлічі генів. Він здатний запобігти раку крові і кишечника. Річ у тому, що низький рівень цього вітаміну здатний порушити диференціювання клітин під час їх відновлення, підвищуючи ризик їх перетворення в ракові.

До слова, додавання вітаміну D безпосередньо не знижує смертності від онкологічного захворювання. На думку авторів роботи, причина в індивідуальній чутливості до вітаміну у кожної людини.

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