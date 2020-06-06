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Ці ознаки сигналізують про проблеми з печінкою

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Проблеми з печінкою - фото 1
Проблеми з печінкою / synevo

Фахівці пропонують ознайомитися з декількома ознаками, які можуть свідчити про те, що ваша печінка нездорова.

Пожовтіння шкіри і білків очей

Жовтувата шкіра і білки очей – одна з найвідоміших ознак проблем з печінкою. Здорова печінка без проблем переробляє жовчний пігмент білірубін, який утворюється при розщепленні білків. А якщо цей орган працює погано, то білірубін виводиться з організму недостатньо, тому шкіра і білки очей можуть забарвлюватися в жовтий колір.

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Синці та набряки

Про порушення роботи печінки може говорити і посилене утворення синців. Тобто коли синці стали з'являтися дуже легко і не зникати так швидко, як раніше. У будь-якому випадку це серйозна проблема, через яку варто звернутися до фахівця. Особливо якщо синці не єдина зміна у вашому здоров'ї та самопочутті.

Біль в животі і суглобах

Біль – це симптом, який ніколи не слід ігнорувати. Він завжди говорить про проблеми зі здоров'ям. Неприємні відчуття можуть свідчити і про те, що погіршилося здоров'я печінки. Наприклад, біль у правій верхній частині живота може вказувати на проблеми безпосередньо з цим органом.

Біль у боці - фото 408588
Біль у боці

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Джерело: synevo
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