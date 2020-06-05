Ця хвороба посилює дію коронавірусу

Пацієнти з коронавірусом, які також страждають від високого кров'яного тиску, вдвічі частіше помирають від цієї інфекції.

До такого висновку прийшла група вчених на чолі з медиками відділення кардіології в лікарні міста Сіан, Китай. За їх словами, високий тиск погіршує ризик серйозних симптомів.

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Відзначається, що в ході дослідження фахівці вивчили записи про 2866 пацієнтів, які проходили лікування в Ухані, де і виник спалах COVID-19. Виявилося, що менше 30% мали підвищений кров'яний тиск. "Незабаром після того, як ми почали лікування пацієнтів з коронавірусом на початку лютого в Ухані, то помітили, що майже половина померлих мали високий кров'яний тиск, ніж у пацієнтів з легкими симптомами COVID-19", – йдеться в науковій статті.

Вчені також виявили, що 4% пацієнтів з високим тиском померли, в порівнянні з 1,1% пацієнтів з нормальним.

Китай

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