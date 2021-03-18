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Медики з'ясували, чи корисно пити воду до прийому їжі

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Вода - фото 1
Вода / gettyimages

Наскільки корисно і чи можна взагалі пити воду перед їжею? Дієтологи не могли прийти до єдиної думки, адже до недавнього часу не було наукового обґрунтування "за" і "проти".

Дослідження, проведені за участю добровольців, допомогли поставити крапку в питанні. Тепер можна з упевненістю говорити про користь цього заходу для тих, хто хоче схуднути, пише whowhatwear.

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Раніше дієтологи вважали, що збільшення добової норми споживання рідини допомагає ефективно схуднути. А норма, за усталеною думкою, має становити не менше 8 склянок води. Але це не мало наукового доказу і було лише зручною формулою розрахунку щоденної потреби організму у поповненні водного запасу.

Дослідники з Бірмінгемського університету спробували обґрунтувати методику, що дозволяє схуднути без особливих зусиль. Для цієї мети були залучені волонтери з Великобританії, котрі мали надлишкову вагу і, природно, мріяли схуднути. За результатами цього дослідження було встановлено, що учасники, які мали пити воду перед їжею, скинули, в середньому, по 4,5 кг зайвої ваги. В іншій групі успіхи були гірші: усереднені дані контрольного зважування показали, що учасникам вдалося схуднути всього лише на 0,8 кг.

Організатори експерименту визнали, що механізми ефекту від споживання води перед їжею так і залишилися нерозкритими. Серія досліджень дозволила зробити висновок: якщо перед їжею наповнювати шлунок субстанцією, що не несе енергетичного навантаження, то це дозволить швидше досягти відчуття ситості.

Медики з'ясували, чи корисно пити воду до прийому їжі - фото 452097

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