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Медики зруйнували головний міф про воду з лимоном

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Не зловживайте водою з лимоном - фото 1
Не зловживайте водою з лимоном / MyRecipes

Вода з лимоном вважається суперкорисною, а з її вживанням пов'язують різні оздоровчі ефекти. Однак саме ті корисні властивості, з якими асоціюють пиття води з лимоном, не мають, як з'ясовується, наукового підтвердження.

Міф про воду з лимоном: вона допомагає худнути. Стверджується, що кислий смак корисний для стимуляції метаболізму. Саме тому склянка води з лимоном перед їжею – відмінний рецепт стрункості. Наука цього не підтверджує. Вживання води дійсно заповнює частину шлунка та знижує апетит. Але лимон тут ні до чого.

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Міф про воду з лимоном: вона покращує травлення. За словами дослідників, у лимонній воді відсутні пектин, клітковина або пробіотики, які б могли допомогти травленню. Секреторні клітини, які виділяють шлунковий сік, дозволяють йому підлаштовуватися під зміни середовища, підсилюючи вироблення власної кислоти або знижуючи. При отриманні лимона і його кислот цей механізм спрацює, і в травленні нічого не зміниться.

Вода з лимоном не така вже й корисна - фото 296710
Вода з лимоном не така вже й корисна / Clean Food Crush

Міф про воду з лимоном: це багате джерело вітамінів і мінералів. Насправді у склянці води з лимоном не міститься і 1% від добової норми калію, фосфору і кальцію, та й вітаміну С у ній так мало, що для поповнення добової потреби в аскорбіновій кислоті, на думку вчених, значно правильніше з'їсти апельсин.

Міф про воду з лимоном: очищає від токсинів. Лікарі закликають раз і назавжди забути про горезвісний детокс. За їх словами, замість так званих шлаків вода, в першу чергу, виводить з організму необхідні йому солі.

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Джерело: med2
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