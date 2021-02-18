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Учені розповіли, які люди краще витримують холод
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Варіант гена, який впливає на функцію скелетних м'язів, міг захистити людей від нижчих температур, коли вони мігрували з Африки в Європу понад 50 тисяч років тому. Таке припущення висловлюється у дослідженні, опублікованому в American Journal of Human Genetics.
Відомо, що варіант гена ACTN3 з втратою функції (LOF) призводить до втрати білка скелетних м'язів, який називається альфа-актінін-3, і стає більш поширеним в міру того, як сучасні люди переїжджають у більш холодне середовище. Тепер дослідники показують, що дефіцит альфа-актініна-3 покращує переносимість холоду у людей завдяки підвищенню м'язового тонусу.
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"Наше дослідження показує поліпшену переносимість холоду у людей, позбавлених альфа-актініна-3. Це було б еволюційною перевагою для виживання при переїзді у холодніший клімат. Наша праця також підкреслює величезне значення скелетних м'язів у ролі генератора тепла для людини", – розповідає співавтор дослідження Хокан Вестерблад з Каролінського інституту.
У рамках дослідження вчені занурили 42 здорових дорослих чоловіків у віці від 18 до 40 років з LOF варіантом гена ACTN3 і нормально функціонуючим геном у воду температурою 14 градусів за Цельсієм на 20 хвилин. Вони перемежовувалися 10-хвилинними паузами. У цілому вплив тривав дві години.
69% учасників з варіантом LOF вдалося підтримувати температуру свого тіла вище 35,5, натомість серед людей з працюючим генам це вдалося лише 30%.
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