Учені розповіли, які люди краще витримують холод

Ось чому деякі люди менше бояться холоду

Варіант гена, який впливає на функцію скелетних м'язів, міг захистити людей від нижчих температур, коли вони мігрували з Африки в Європу понад 50 тисяч років тому. Таке припущення висловлюється у дослідженні, опублікованому в American Journal of Human Genetics.

Відомо, що варіант гена ACTN3 з втратою функції (LOF) призводить до втрати білка скелетних м'язів, який називається альфа-актінін-3, і стає більш поширеним в міру того, як сучасні люди переїжджають у більш холодне середовище. Тепер дослідники показують, що дефіцит альфа-актініна-3 покращує переносимість холоду у людей завдяки підвищенню м'язового тонусу.

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"Наше дослідження показує поліпшену переносимість холоду у людей, позбавлених альфа-актініна-3. Це було б еволюційною перевагою для виживання при переїзді у холодніший клімат. Наша праця також підкреслює величезне значення скелетних м'язів у ролі генератора тепла для людини", – розповідає співавтор дослідження Хокан Вестерблад з Каролінського інституту.

У рамках дослідження вчені занурили 42 здорових дорослих чоловіків у віці від 18 до 40 років з LOF варіантом гена ACTN3 і нормально функціонуючим геном у воду температурою 14 градусів за Цельсієм на 20 хвилин. Вони перемежовувалися 10-хвилинними паузами. У цілому вплив тривав дві години.

69% учасників з варіантом LOF вдалося підтримувати температуру свого тіла вище 35,5, натомість серед людей з працюючим генам це вдалося лише 30%.

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