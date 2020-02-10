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Медики визначили найпростіший спосіб схуднути

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спосіб схуднути без дієт - фото 1
спосіб схуднути без дієт

Зимові свята давно закінчились, тож чимало людей нарешті вирішують зайнятись своїм тілом. І поки хтось планує похід у зал, інші шукають найлегші методи скинути зайву вагу. Саме для таких ситуацій медики знайшли реальний варіант схуднути без зусиль.

Японські медики дійшли до висновку, що існує найпростіший спосіб знизити масу тіла. Чимало людей сьогодні страждає від зайвої ваги, адже культ їжу у поєднанні з сидячим способом життя точно не додає здоров'я. Тому фахівці радять пити звичайну теплу воду замість більшості напоїв.

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Після сну це дозволить швидко збадьоритись, а склянка води кімнатної температури за 30-40 хвилин до трапези покращує метаболізм і знижує ризики переїдання. До того ж, така звичка дозволяє зменшити відчуття голоду, покращити загальне самопочуття, нормалізувати рівень цукру та кров'яний тиск.

Тому не забувайте пити воду регулярно, щоб отримати відчутний результат вже за короткий час. Цей лайфхак працює не лише для схуднення, а й для молодості шкіри.

Найлегший спосіб схуднути без дієт - фото 385127
Найлегший спосіб схуднути без дієт

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Джерело: newsyou.info
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