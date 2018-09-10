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Що робити, якщо ви випили надто багато кави

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Це допоможе позбутися негативних наслідків від кави - фото 1
Це допоможе позбутися негативних наслідків від кави

Багато людей так сильно люблять каву, що не уявляють життя без цього божественного напою. Ще б пак: вона бадьорить, тонізує, допомагає організму менше хотіти спати та довше працювати. Але варто бути обережнішими, щоб не переборщити.

Для початку варто згадати про побічні ефекти кофеїну. При вживанні цього напою, відбувається стимуляція нервової системи і зникає бажання поспати. Організм збільшує пульс і виробляє адреналін. У разі передозування ви можете стати полохливими, тривожними та надмірно чутливими. Тому не варто випивати на день понад чотири стандартних чашок кави.

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Передозування кофеїну – явище не таке вже й поширене, але деякі люди все-таки стикаються з цим. Необхідно терміново звернутися за медичною допомогою, якщо у вас почалися проблеми з диханням або конвульсії, серцебиття почастішало, ви відчуваєте нудоту або біль в грудях.

Щоб рівень кофеїну в крові знизився хоча б наполовину, необхідно дев'ять з половиною годин. Для того, щоб процес пішов швидше, пийте якомога більше води – це допоможе організму впоратися з передозуванням кавою. Також допоможуть фізичні навантаження.

Щоб кофеїн скоріше вийшов з організму, з'їжте продукти, багаті калієм і магнієм.

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Джерело: 7mednews
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