Медики в китайській лікарні станцювали для хворих на коронавірус: відео

Медики одного з тимчасових госпіталів для лікування коронавіруса в місті Ухань вирішили порадувати та підбадьорити своїх пацієнтів веселими танцями. Медсестри у захисних костюмах танцювали прямо в лікарняній. Відео з'явилося на каналі South China Morning Post у YouTube.

Так, на кадрах видно, як танцюють медики в захисних білих костюмах, окулярах та рукавичках. Пацієнти також швидко приєдналися до медсестер і, хто в куртках, хто в піжамах, хто в халатах стали підтанцьовувати під запальну музику.

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Пізніше одна з медсестер розповіла, що вона зі своєю колегою просто хотіла розрядити напружену атмосферу і змусити пацієнтів трохи розім'ятися та посміхнутися.

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