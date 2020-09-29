Медики розповіли, якою має бути температура в будинку

Напередодні опалювального сезону еколог-експерт Антон Ястребцев розповів, що оптимальний температурний режим у квартирі має становити близько 23 градусів.

"Важливо не перегрівати приміщення, дотримуватися норм. За санітарними нормами середня температура 23 градуси, плюс-мінус два градуси. Це рівень, якого треба дотримуватися в зимовий час, і намагатися від нього не відходити. Тоді людина відчуває себе максимально комфортно, і це корисно для здоров'я", – розповів Ястребцев.

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До того ж не слід забувати про рослини, які очищають повітря в будинку. Однією з таких є фікус. Ця рослина одна з найефективніших в очищенні повітря від токсинів: аміаку, формальдегіду, бензолу та інших. Його листя навіть пил притягують до себе. Фікус виробляє багато кисню і знезаражує повітря в приміщенні від різних бактерій та інфекцій. Рослина стане прекрасним доповненням до вашого інтер'єру, найкраще його ставити на кухні або в кімнатах, вікна яких виходять на жваві вулиці.

У спальні фікус краще не ставити, попри те, що він сприятливо впливає на нервову систему, в нічний час рослина поглинає кисень, а вдень знову його виробляє.

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