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Медики розповіли, якою має бути температура в будинку
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Напередодні опалювального сезону еколог-експерт Антон Ястребцев розповів, що оптимальний температурний режим у квартирі має становити близько 23 градусів.
"Важливо не перегрівати приміщення, дотримуватися норм. За санітарними нормами середня температура 23 градуси, плюс-мінус два градуси. Це рівень, якого треба дотримуватися в зимовий час, і намагатися від нього не відходити. Тоді людина відчуває себе максимально комфортно, і це корисно для здоров'я", – розповів Ястребцев.
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До того ж не слід забувати про рослини, які очищають повітря в будинку. Однією з таких є фікус. Ця рослина одна з найефективніших в очищенні повітря від токсинів: аміаку, формальдегіду, бензолу та інших. Його листя навіть пил притягують до себе. Фікус виробляє багато кисню і знезаражує повітря в приміщенні від різних бактерій та інфекцій. Рослина стане прекрасним доповненням до вашого інтер'єру, найкраще його ставити на кухні або в кімнатах, вікна яких виходять на жваві вулиці.
У спальні фікус краще не ставити, попри те, що він сприятливо впливає на нервову систему, в нічний час рослина поглинає кисень, а вдень знову його виробляє.
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