У ВООЗ виступили проти ідеї колективного імунітету

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус заявив, що стратегія колективного імунітету є неефективною. Тож він рекомендує від неї відмовитися низку країн, які вважають, що таким чином можна побороти COVID-19.

За його словами, деякі уряди допускають дозволяють коронавірусу вільно поширюватися, що призводить до "непотрібних заражень".

Гебреісус упевнений, що з етичної та наукової точки зору колективна імунізація викликає низку запитань.

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Ніколи в історії суспільної охорони здоров'я колективний імунітет не використовувався як стратегія реагування на спалах хвороби, не кажучи вже про пандемію, – вважає Гебреісус.



Колективний імунітет не дозволить побороти пандемію коронавірусу

На думку глави ВООЗ, імунітет потрібно зміцнювати захистом від вірусу, а не впливом інфекції. Нагадаємо, що на користь стратегії колективної імунізації на початку пандемії висловлювалися влада Великої Британії та Швеції.

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