Медики розповіли, які сорти меду не дуже корисні

Лікарі попередили про те, що всіма улюблений і відомий мед є не тільки корисним, але в деяких випадках має властивості, небезпечні для здоров'я.

Мед вважається мало не лікарським препаратом, тому його їдять в профілактичних цілях, а також при лікуванні багатьох захворювань. Цей продукт має антибактеріальні властивості, протимікробну дію, протипухлинну і антиоксидантну.

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Однак медики вважають, що попри безліч корисних речовин, які входять до складу меду, не всі його сорти однаково корисні. Йдеться про липовий мед, квітковий, гречаний. Річ у тому, що рослини, з яких бджоли збирають пилок, можуть бути потенційно небезпечними для людини.

Також в липовому меді міститься ферезол, який дуже корисний при знезараженні ран, проте згубно впливає на організм людини з поганим згортанням крові, що може викликати кровотечі. Квітковий мед корисний, проте згубний для алергіків і людей з серцево-судинними захворюваннями.

Користь меду

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