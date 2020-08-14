На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Медики розповіли, які прогулянки приносять найбільше користі
-
- 28
Напевно ви помічали, як, вибираючись із задушливого приміщення на вулицю, а особливо за місто, стаєте ніби іншою людиною. Поліпшується самопочуття, повертається гострота розуму і гарний настрій, відчувається прилив сил.
А яку ще користь приносить свіже повітря? Розглянемо кілька пунктів:
Поліпшується травлення. Ця перевага дуже допомагає, якщо ви хочете привести себе в форму і скинути зайву вагу, звичайно, за умови активності на свіжому повітрі: прогулянок, пробіжок або фізичних вправ.
Якщо ви виявите, що чашка кави вже не допомагає підбадьоритися, не дивуйтеся. Можливо, саме брак повітря провокує сонливість. Коли ви даруєте мозку більше свіжого повітря, організм може функціонувати ефективніше.
Якщо у вас є проблеми з артеріальним тиском, свіже повітря просто необхідне. Багато лікарів радять неспішні прогулянки для нормалізації тиску, особливо гіпертонікам.
Зміцнюється імунна система. Щоб захистити організм від хвороботворних бактерій і вірусів, лейкоцитам потрібна певна кількість кисню, який як раз можна відшукати у свіжому повітрі. Тому багато любителів довгих прогулянок, як правило, рідше хворіють на простудні захворювання.
Свіже повітря корисне для здоров'я і зміцнення всього організму в цілому: воно покращує роботу судин, легенів, серця та інших органів.
І ще: Названа користь грибів для схуднення
-
16:42Названий найкращий молодий гравець АПЛ у сезоні
-
16:32Танці з зірками 2020: хто братиме участь у новому сезоні
-
16:16Українська пісня 2020: названо переможця проєкту
-
15:47Популярна гра Fortnite оголосила війну Apple i Google
-
15:19Фотограф з Чехії перетворився у ляльку Bratz завдяки пластиці (фото)
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:49Медики розповіли, які прогулянки приносять найбільше користі
-
14:20Не через дурість: чому люди вірять у фейки
-
13:50Христина Соловій – Коала: слухай нову ліричну пісню
-
13:21Інстаграм і Реальність: дівчина показала, як ракурс змінює фігуру
-
12:50Неймовірний голос: Alyona Alyona переспівала хіт Rihanna
-
12:20Учені виявили користь ревнощів для дружби
-
11:51Дуже талановитий папуга може вдавати будь-кого: відео
-
11:27Поділ України на 4 карантинні зони: Самбір тепер червоний, а Київ – жовтий
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:59Диявол назавжди: трейлер фільму Netflix з Крісом Евансом і Томом Холландом
-
10:48Чому Спас медовий і до чого тут Маковій: історія свята 14 серпня
-
10:22Сексуальна Демі Роуз показала фанатам свої неймовірні форми (18+)
-
09:50Шулики з маком: рецепти традиційної української страви на Медовий Спас
-
09:19Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 14 серпня
-
08:55Всього одне горня: чому важливо кожного дня пити каву
-
08:24Картинки з Медовим Спасом й відкритки для привітання з Маковеєм
-
07:46Прокотився: іспанець розбив Lamborghini друга за 235 тисяч євро
-
07:19Погода в Україні на Маковія: прогноз на 14 серпня
- 13 серпня
-
21:48Названа користь грибів для схуднення
-
16:32Танці з зірками 2020: хто братиме участь у новому сезоні
-
13:50Христина Соловій – Коала: слухай нову ліричну пісню
-
11:27Поділ України на 4 карантинні зони: Самбір тепер червоний, а Київ – жовтий
-
09:19Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 14 серпня
-
07:19Погода в Україні на Маковія: прогноз на 14 серпня
- 13 серпня
-
21:1814 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:438 фільмів Альфреда Хічкока, які потрібно знати
-
15:19Рейтинг найкращих сиквелів усіх часів: кінорекомендації від Rotten Tomatoes
-
13:26Брежнєв, Памук і людина, яка забагато знала – 5 нових книжок серпня
-
11:15KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат: дивіться ефектний кліп, знятий у Дубаї
-
09:20Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 13 серпня
-
07:17Погода в Україні 13 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 12 серпня
-
20:45Названі найдобріші знаки Зодіаку серед чоловіків
-
18:43Варення з ожини: покрокові рецепти з фото
-
14:46Шахтар обіграв Базель: команда виходить в півфінал Ліги Європи
-
12:16Міжнародний день молоді: Перевір свої знання сленгових слів
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 серпня
-
07:19Погода в Україні 12 серпня: у яких областях очікується похолодання
- 11 серпня
-
20:42Ці знаки Зодіаку вважаються наймудрішими
-
18:15Гороскоп на 12 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:47Як заготовити зелень на зиму: способи заморозки
-
12:17Коли в Україні очікувати другу хвилю коронавірусу
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 11 серпня
-
07:19Погода в Україні 11 серпня: спека і дощі з грозами
- 10 серпня
-
21:22Вогонь всередині: ці знаки Зодіаку найпристрасніші