Медики розповіли, які прогулянки приносять найбільше користі

Напевно ви помічали, як, вибираючись із задушливого приміщення на вулицю, а особливо за місто, стаєте ніби іншою людиною. Поліпшується самопочуття, повертається гострота розуму і гарний настрій, відчувається прилив сил.

А яку ще користь приносить свіже повітря? Розглянемо кілька пунктів:

Поліпшується травлення. Ця перевага дуже допомагає, якщо ви хочете привести себе в форму і скинути зайву вагу, звичайно, за умови активності на свіжому повітрі: прогулянок, пробіжок або фізичних вправ.

Якщо ви виявите, що чашка кави вже не допомагає підбадьоритися, не дивуйтеся. Можливо, саме брак повітря провокує сонливість. Коли ви даруєте мозку більше свіжого повітря, організм може функціонувати ефективніше.

Якщо у вас є проблеми з артеріальним тиском, свіже повітря просто необхідне. Багато лікарів радять неспішні прогулянки для нормалізації тиску, особливо гіпертонікам.

Зміцнюється імунна система. Щоб захистити організм від хвороботворних бактерій і вірусів, лейкоцитам потрібна певна кількість кисню, який як раз можна відшукати у свіжому повітрі. Тому багато любителів довгих прогулянок, як правило, рідше хворіють на простудні захворювання.

Свіже повітря корисне для здоров'я і зміцнення всього організму в цілому: воно покращує роботу судин, легенів, серця та інших органів.

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