Медики розповіли, як лікувати різні види головного болю

Лікарі налічують понад сто типів головного болю, і у кожного з них є свої особливості. Розповідаємо про найпоширеніші види головного болю і про способи його усунення.

Мігрень

Такий вид головного болю буває у багатьох людей. Для мігрені характерний пульсуючий біль в одній зоні. Іноді мігрень охоплює кілька зон, а також шию та обличчя. Тривалість болю буває від кількох хвилин до 3-х днів. На думку експертів, кожен третій пацієнт помічає симптоми, що передують мігрені: поколювання в голові і тілі, нудота, блювота, слабкість м'язів, світлі плями або лінії перед очима. Полегшити стан можна, доклавши до чола холодний компрес. Також допоможе відпочинок, вживання аспірину або ібупрофену.

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Головний біль напруги

Біль такого типу характеризується відчуттями здавлювання всередині голови. Найчастіше виникає в області скронь і чола. При цьому може підвищуватися очний тиск, чутливість шкіри голови і верхньої частини тіла. Також посилюється сприйнятливість до шуму і світла. Головний біль напруги буває епізодичній або хронічної. Його можна переплутати з мігренню. Однак тут немає нудоти, блювоти і появи плям перед очима.

Якщо такий біль часто виникає, медики рекомендують боротися не з наслідками, а знайти і усунути причину. Слід уникати стресових ситуацій, зберігати душевну рівновагу, висипатися і приділяти час фізичній активності.

Гіпнічний головний біль

Це первинний тип головного болю, пов'язаний зі сном. Пульсівний біль з'являється, коли людина спить. Вчені припускають, що гіпнічний головний біль з'являється через хропіння, коли сплячій людині стає мало кисню. Для усунення больових відчуттів рекомендується випити ібупрофен або аспірин. Також можна випити міцну каву, якщо немає схильності до гіпертонії.

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