Медики розповіли, що корисно їсти перед сном

Багато людей не можуть відмовити собі у задоволенні перекусу перед сном. Медики пояснили, що серед інших є ТОП корисних продуктів, які можна їсти перед сном.

В першу чергу це має бути низькокалорійна їжа, яка містить триптофан (різновид амінокислоти, що бере участь у виробленні мелатоніну). Суворе табу на солодке, борошняне і жирне.

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Як ідеальний перекус перед сном підійдуть знежирені молочні продукти (сир або грецький йогурт). Крім триптофану і цинку (допомагають швидкому засвоєнню амінокислот) в них міститься магній, який важливий для заспокоєння нервів.

Омега-3 жирні кислоти дозволять швидше заснути

Наступним продуктом в ТОПі є риба. Підійдуть всі жирні види. Омега-3 жирні кислоти дозволять швидше заснути. Найкращими в цьому сенсі названі сардини та скумбрія. Корисно перед сном їсти яйця, які можна з'єднати зі знежиреним молоком і приготувати омлет.

У ТОП корисних і безпечних продуктів медики включили горіхи: фундук, кеш'ю, арахіс. Вони заспокоять нервову систему, але в них немає триптофану. Аналогічним чином працюють безглютенові крупи: гречана, кіноа, рис.

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