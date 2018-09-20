Медики розповіли, про що говорить мороз по шкірі

Люди з морозом по шкірі в середньому помітно більш щасливі / metro

Вчені виявили фізіологічний зв'язок між морозом, що виникає на шкірі, і почуттям щастя.

Завдання, яке поставили дослідники, полягало в тому, щоб зрозуміти, в чому різниця між тими, кому знайомий цей стан, і тими, хто його зазвичай не відчуває. Під час виконання живої музики вчені намагалися зафіксувати різницю в фізіологічних реакціях слухачів, які прийшли на концерти.

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Виявилося, що ті слухачі, у кого дійсно під час прослуховування улюблених композицій біжить мороз по шкірі, зазвичай відрізняються більш міцним здоров'ям, ніж незворушні слухачі. Ну і, звичайно, виявилося, що слухачі з морозом в середньому помітно більш щасливі.

Як відзначають вчені, мороз по шкірі відчули понад половини (55%) учасників експерименту. Також цікаво, що цей ефект переважав у жінок. Вчені вважають, що це пов'язано з більшою емоційністю слабкої статі при прослуховуванні музики, в порівнянні з чоловіками. В цілому люди, які відчувають мороз, виявилися також більш приємними в спілкуванні і більш чутливими в повсякденному житті.

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