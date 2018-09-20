Медики розповіли про наслідки відсутності сексу

Чим загрожують тривалі перерви в інтимі?

Лікарі заявили, що тривала відсутність інтиму завдає величезної шкоди здоров'ю людини.

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Особливо це стосується жінок. Вони стають неуважними, у них виникає песимістичний настрій, а життя здається позбавленим фарб, прісним і нецікавим. Однак крім психологічних проблем, у представниць слабкої статі посилюється менструальний біль.

При тривалому утриманні від плотських утіх у жінок взагалі зникає сексуальне бажання і відновити колишній ритм може стати досить важким завданням. Чоловікам теж протипоказана тривала відсутність інтимної близькості. У них може початися застій сперми, а це загрожує простатитом і іншими захворюваннями такого роду. Тому, за словами медиків, найкращим варіантом є регулярне статеве життя без надмірностей.

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