Медики розповіли про користь знежиреного молока

Фахівці з'ясували, що жирність молока пов'язана з довжиною теломерів людини, а отже, і з процесом старіння.

Теломери (кінцеві ділянки хромосом) захищають хромосоми від пошкоджень, але з віком вони поступово коротшають.

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Клітина втрачає здатність до поділу і через деякий час гине. Американські дослідники вирішили перевірити, чи може на довжину теломерів вплинути жирність споживаного молока.

Як виявилося, знежирене молоко дозволяє відстрочити біологічне старіння. Теломери людей, які пили молоко жирністю не більше 1%, коротшали повільніше, ніж у любителів жирнішого молока. У дослідженні взяли участь 5834 дорослих американців. Збільшення жирності молока на 1% було пов'язане з укорочуванням теломерів на 69 пар основ нуклеотидів, що відповідає додатковому біологічному старінню більш ніж на чотири роки. Теломери людей, що споживали незбиране молоко (3,2% жирності) виявилися коротше на 145 спарених основ в порівнянні з тими, хто пив знежирене молоко.

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