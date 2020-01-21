Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Медики розповіли про користь знежиреного молока

  • 14
Молоко - фото 1
Молоко / byu

Фахівці з'ясували, що жирність молока пов'язана з довжиною теломерів людини, а отже, і з процесом старіння.

Теломери (кінцеві ділянки хромосом) захищають хромосоми від пошкоджень, але з віком вони поступово коротшають.

І ще: Чому аналіз крові беруть саме з безіменного пальця

Клітина втрачає здатність до поділу і через деякий час гине. Американські дослідники вирішили перевірити, чи може на довжину теломерів вплинути жирність споживаного молока.

Як виявилося, знежирене молоко дозволяє відстрочити біологічне старіння. Теломери людей, які пили молоко жирністю не більше 1%, коротшали повільніше, ніж у любителів жирнішого молока. У дослідженні взяли участь 5834 дорослих американців. Збільшення жирності молока на 1% було пов'язане з укорочуванням теломерів на 69 пар основ нуклеотидів, що відповідає додатковому біологічному старінню більш ніж на чотири роки. Теломери людей, що споживали незбиране молоко (3,2% жирності) виявилися коротше на 145 спарених основ в порівнянні з тими, хто пив знежирене молоко.

Медики розповіли про користь знежиреного молока - фото 381181

Читайте також: Продукти для яскравого сексуального життя

Джерело: byu
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи
  • 19 cічня, 16:30
  • 695
Подружка Джокера і амазонка: які фільми за коміксами DC вийдуть у 2020
  • 19 cічня, 14:15
  • 108
Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами
  • Вчора, 14:05
  • 232
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа