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Медики розповіли про користь винограду для серця

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Виноград - фото 1
Виноград / oum

Багатьох серйозних хвороб можна запобігти за допомогою відмови від шкідливих звичок, спорту і правильного харчування. Експерти розповіли, що впоратися відразу з декількома недугами здатний продукт, який є в кожному магазині.

Йдеться про виноград. Так, одна чашка червоного або зеленого винограду містить 28% рекомендованої добової норми вітаміну К: поживної речовини, необхідної для здоров'я кісток і серця. Крім того, в одній чашці винограду міститься 288 мг калію, який грає ключову роль в зниженні кров'яного тиску. А червоний виноград містить сполуки, які можуть допомогти знизити загальний і "поганий" холестерин.

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"Було доведено, що поліфеноли у винограді знижують ризик атеросклерозу, допомагають уникнути прилипання поганого холестерину до стінок кровоносних судин, підтримують еластичність судин, тим самим знижуючи кров'яний тиск", – каже дієтолог Пол Клейбрук.

Дослідження показали, що вживання винограду підтримує не тільки фізичне, а й когнітивне здоров'я. В ході експерименту дорослі щодня їли виноград, в результаті чого результати їх тестів на увагу і пам'ять ставали кращими.

Антиоксиданти, що містяться у винограді, захищають тіло від пошкодження вільними радикалами, а клітини від окисного стресу, який пов'язаний з розвитком хронічних захворювань, таких як рак, хвороби серця і діабет.

Медики розповіли про користь винограду для серця - фото 447555

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Джерело: oum
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