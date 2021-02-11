Дієтологи розповіли, які продукти майже всі готують неправильно

Експерти розповіли, що існує ряд продуктів, які мають дуже корисні якості, але багато кухарів і господинь готують їх неправильно, вбиваючи корисні речовини і вітаміни.

Гречка

Всі ми звикли, що мами в дитинстві варять своїм діткам гречану кашу на молоці, вважаючи це корисним для дитини. Але фахівці пояснили, що це не так: гречку можна варити тільки на воді. Склад крупи містить багато заліза, а молоко кальцію. Ці два мікроелементи разом не засвоюються, тому найчастіше від гречаної каші на молоці можна отримати нетравлення шлунка, а не користь.

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Морква

Цей овоч багатий на лютеїн і бета-каротин, особливо цілюще морква впливає на зір. Але корисні речовини краще засвоюються, коли моркву відварюють.

Капуста

Дуже популярний овоч краще засвоюється людським організмом і доброчинно впливає на шлунково-кишковий тракт, коли його вживають у квашеному вигляді. У країнах Європи капусту готують разом зі смаженими і жирними м'ясними продуктами. Корисний ефект досягається шляхом молочної кислоти і вітаміну C.

Мюслі і висівки

Ці продукти дієтологи не радять заливати молоком. Від взаємодії фітинової кислоти з кальцієм продукт перетворюється на горючу суміш, яка є "бомбою" для шлунка і дуже погано засвоюється.

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