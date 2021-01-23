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Медики розповіли про користь кориці для профілактики діабету

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Кориця - фото 1
Кориця / pinterest

Кориця – це не тільки ароматна пряність, але і ефективний лікарський засіб. Вчені вже давно вивчають властивості кориці, яка здатна збільшити кількість антиоксидантів, що позитивно позначаються на стані серця і сприяють зниженню цукру в крові.

Саме останньою властивістю і зацікавилися лікарі Діабетичного центру Джослін в Бостоні (США). На їхню думку, кориця допомагає контролювати цукор в крові у людей з предіабетом і здатна уповільнити перехід до діабету 2 типу.

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За оцінками вчених, тільки в США 90 млн осіб мають предіабет – стан, коли рівень цукру в крові вище норми і з часом призводить до діабету 2 типу. Тому дуже важливо почати лікування предіабету якомога раніше.

Одним з безпечних профілактичних засобів для цього захворювання може стати звичайна кориця. Вчені провели дослідження, яке показало позитивний ефект від додавання кориці в раціон для підтримки стабільного рівня цукру в крові. Учасники брали по капсулі кориці в дозуванні 500 мг протягом 12 тижнів. Такі добавки з корицею знижували рівень глюкози в крові і покращували реакцію організму на прийом їжі з вуглеводами, що є ознаками предіабету. Кориця добре переносилася учасниками і не викликала побічних ефектів. А значить, така харчова добавка може бути рекомендована пацієнтам з предіабетом.

Медики розповіли про користь кориці для профілактики діабету - фото 444447

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Джерело: twnews
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