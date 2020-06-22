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Медики розповіли про користь кави для серця

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Кава - фото 1
Кава / pcnews

У людей, які регулярно п'ють каву, рідше спостерігаються проблеми з серцевим ритмом. До такого висновку прийшла група медиків з Сан-Франциско.

Автори доповіді вивчили інформацію про взаємозв'язок між звичайним споживанням кави і розвитком аритмії. У вивченій вибірці протягом п'яти років і трьох місяців спостереження були діагностовані 8159 випадків аритмії: з них 6999 випадків миготливої ​​аритмії, 890 надшлуночкової тахікардії, 459 шлуночкової тахікардії та 385 шлуночкової екстрасистолії.

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Споживання кави виявилося пов'язане з нижчим ризиком розвитку аритмії. Так, одне-два горня на день знижують ймовірність появи таких патологій на 10% в порівнянні з відсутністю споживання кави; три-чотири чашки на 14%, а п'ять і більше чашок на 15 відсотків. Зниження ризику аритмії спостерігалося для всіх підтипів, крім шлуночкової екстрасистолії.

На думку авторів доповіді, результати дослідження можуть змінити точку зору фахівців щодо загрози для серцево-судинної системи, пов'язаної з цим продуктом.

Медики розповіли про користь кави для серця - фото 411549

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