Медики розповіли про користь арахісового масла

Арахісове масло – прекрасний універсальний продукт, стверджують медики.

Арахісове масло містить ненасичені жири, які можуть стати корисною частиною дієти для підтримки здоров'я серцево-судинної системи. За словами лікарів, цей тип жиру знижує рівень холестерину в крові і ризик розвитку захворювань серця.

І ще: Київський ресторан увійшов у ТОП-50 піцерій Європи

Крім усього іншого, арахісове масло є джерелом вітаміну Е, магнію, калію і вітаміну B6. Результати деяких досліджень також свідчать про те, що крім профілактики серцево-судинних захворювань, споживання арахісового масла пов'язане зі зниженням ризику розвитку цукрового діабету II типу.

Але перш ніж купити таке масло, слід уважно вивчити склад, а також контролювати порції. Дві столові ложки масла містять майже 200 ккал, а це означає, що розмір порції підходить для приготування бутерброда. Якщо додавати його як перекус з овочами, наприклад з морквою, то достатньо кількох чайних ложок.

При цьому експерти рекомендують бренди, які в основному використовують тільки арахіс і включають менше доданих інгредієнтів, таких як цукор. Також краще не купляти продукти, що містять гідрогенізовані рослинні олії, які не належать до корисних жирів.

Медики розповіли про користь арахісового масла

Читайте також: Дошка з панкейками: крута ідея для сніданку підкорила Instagram