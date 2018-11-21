Чому бажано регулярно їсти виноград

Багато хто вважає, що від винограду товстіють, але це не так / medicalnewstoday

У чому користь винограду для нашого здоров'я.

Виноград – багате джерело вітамінів А, С, В6 і фолатів, а також важливих мінералів – калію, кальцію, заліза, фосфору, магнію і селену.

І ще: Дієтологи підказали, як не погладшати взимку

Крім того, виноград містить флавоноїди, які є потужними антиоксидантами, що сповільнюють процес старіння і зменшують негативний вплив вільних радикалів. У кісточках винограду є вітаміни А, Е, К і природні олії, які сприяють зміцненню клітин і омолодженню організму. Дієтологи радять їсти ягоди з кісточками і зі шкіркою. Остання, до речі, сприяє очищенню кишечника від шлаків.

Багато хто вважає, що від винограду товстіють, але це не так. Насправді, повніють не від самих ягід винограду, а внаслідок підвищеного апетиту, який викликає виноград. Смачні ягоди знімають втому і нервову напругу. Завдяки вмісту вітамінів і антиоксидантів, виноград швидко відновлює сили і енергію, зміцнює імунітет і захищає організм від стресу. Виноград покращує стан дихальних шляхів і легенів, тому цю ягоду наполегливо рекомендують астматикам.

Читайте також: Чи можна пити воду під час їжі