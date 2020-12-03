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Медики розповіли про цілющі властивості рисової води

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Рисова вода - фото 1
Рисова вода / myhandbook

Багато людей використовують рисову воду для догляду за шкірою або для поліпшення її зовнішнього вигляду, або для полегшення таких станів, як екзема. Деякі косметичні компанії заявляють, що рисова вода має й антивікові властивості.

Рисова вода складається з крохмалистої рідини, що залишилася після замочування або варіння рису. Людина може приготувати рисову воду вдома або купити засоби з догляду за шкірою, що містять рисову воду.

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Чи корисна рисова вода для шкіри?

Рисова вода може мати деякі переваги для шкіри. Однак зараз існує лише декілька високоякісних досліджень впливу рисової води. Щоб довести, що рисовий відвар має суттєві переваги, вченим необхідно провести більш масштабні дослідження. Ось що говорять існуючі дослідження про потенційні переваги рисової води.

Антиоксиданти

Рис містить антиоксиданти, такі як інозит. Антиоксиданти допомагають боротися з дією вільних радикалів, які є летючими молекулами, які можуть пошкодити клітини в організмі. Компанії часто додають антиоксиданти в засоби з догляду за шкірою. Невелике дослідження 2018 року з 12 учасниками перевірило гель з рисової води на шкірі протягом 28 днів. Дослідники виявили, що рис має таку ж антиоксидантну активність, як аскорбінова кислота або вітамін С.

Зменшення старіння шкіри

Є й докази того, що рисовий відвар може зменшити або уповільнити старіння шкіри. Дослідження 2018 року також показало, що рисова вода знижує активність еластази, ферменту, який бере участь в старінні шкіри. Це говорить про те, що рисовий відвар може зменшити утворення зморшок і складок на шкірі.

Медики розповіли про цілющі властивості рисової води - фото 437702

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Джерело: goodlifeblog
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