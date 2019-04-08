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Чотири речі, які можна більше не робити
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Часто ми виконуємо абсолютно непотрібні дії за звичкою або через те, що так роблять всі. Журналіст видання The Guardian, запропонував свій список речей, які легко можна більше не робити.
Приймати вітамін С. Якщо відчуваєте, що підступає застуда, не поспішайте приймати засоби з вітаміном С. Якщо тільки ви не живете на Півночі, не викурюєте на день величезну кількість сигарет і не піддаєтеся екстремальним фізичним навантаженням, вітамін С вам нічим не допоможе.
І ще: Головна причина вимикати інтернет на ніч
Прати джинси. Нам здається абсолютно природним прати речі, коли вони брудняться. А от глава Levi's порадив ні в якому разі не робити цього з джинсами. За його словами, від прання джинси втрачають вигляд. Чому не спробувати почистити їх щіткою?
Пити вісім склянок води на день. Таку кількість води рекомендували випивати американські дієтологи 70 років тому. Однак при цьому не враховується ваш вік, зріст, вага і рівень активності. Індикатором водного балансу в організмі може стати сеча. Якщо вона світлого кольору, отже, в організмі достатньо води.
Читати новини. За даними вчених, постійно споживаючи потік негативної новинної інформації, ми псуємо собі настрій і збільшуємо шанси виникнення у нас депресії, тривожності, стресу і навіть посттравматичного синдрому.
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