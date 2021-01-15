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Медики розповіли, кому небезпечно занурюватися в ополонку на Водохреще

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Водохреще - фото 1
Водохреще / 12kanal

У свято Водохреща багато хто занурюються в купіль з крижаною водою. Вважається, це може бути навіть корисно для імунної системи, але лікарі попереджають, що деяким людям від традиції краще відмовитися.

Людям із захворюваннями серцево-судинної системи, в тому числі які перенесли інфаркт або інсульт, не варто купатися взимку, вважає лікар-терапевт Людмила Лапа.

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Також тим, хто страждає від хронічних захворювань, рекомендують утриматися від дотримання традиції. Лікар Євген Тімаков пояснив, що під час занурення можуть відбутися різкі спазми судин, які загрожують запамороченням, різкими стрибками тиску. "Треба чітко розуміти перед купанням, що немає застуди, нежиті, хворого горла. У разі їх наявності не потрібно намагатися оздоровитися, оздоровлення не вийде, а буде тільки з точністю навпаки", – додала Лапа.

Лікар зазначила, що тим, хто збирається занурюватися, варто підготуватися: взяти з собою рушник, щоб після виходу з води швидко розтертися, надіти вільний одяг, щоб він не прилип до вологого тіла.

Медики розповіли, кому небезпечно занурюватися в ополонку на Водохреще - фото 443245

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Джерело: aif
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