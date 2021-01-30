Медики розповіли, кому не варто їсти суші

Експерт назвав симптоми, які вказують на проблеми, обумовлені вживанням ролів і суші.

Суші є традиційною японською стравою, яка користується великою популярністю в наш час по всьому світу. Однак, далеко не кожен знає про їх шкідливі властивості, про які розповів у своєму Facebook лікар Жиравецький Тарас.

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В основному суші готують з сирої риби, але, за словами експерта, її вживання не рекомендовано з певних причин. Річ у тому, що це може призвести до зараження описторхозом і анізакідозом.

Це хвороби, які провокують паразити. Зафіксувати останні доволі складно, однак їх присутність в організмі можна запідозрити, якщо є:

проблеми з травленням;

поліпи в жовчному міхурі;

дерматит;

випадання волосся;

підвищені в аналізах прямий і загальний білірубін (жовчний пігмент), базофіли і еозинофіли (різновид лейкоцитів).

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