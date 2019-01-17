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Медики розповіли, кому краще не їсти банани
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Банани – один з найбільш популярних фруктів серед українців. Дієтологи розповіли, чим можуть нашкодити банани.
Експерти вирішили нагадати: банани зовсім не невинні, і при деяких проблемах зі здоров'ям їх вживання краще уникати.
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Ризик набрати вагу. На відміну, наприклад, від яблук або мандаринів, банани не можна назвати легким перекусом. Вони найбільше підходять для харчування фізично активних і спортивних людей, чий організм спалює за день багато енергії. Для людей, схильних до неактивного способу життя, банани можуть стати небезпекою, тому що навряд чи будуть сприяти стрункості.
Можуть викликати біль. Ще одна несподівано шкідлива сторона бананів – вони можуть стати джерелом болю, головного, зубного або шлункового. За словами експертів, больовому синдрому сприяє комплекс тираміну і крохмалю, що містяться у бананах.
Підвищують цукор в крові. Через властивість підвищувати рівень глюкози в організмі банани нерідко називають найбільш шкідливими фруктами для діабетиків. Це не так. Банани при цьому захворюванні дозволені, але їх вживання при діабеті має бути акуратним – один банан протягом дня невеликими шматочками.
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