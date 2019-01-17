Як дізнатися, чи має людина схильність до довголіття

Фахівці розповіли, як дізнатися про схильність людини до довголіття.

На думку вчених, шанси успадкування генів, пов'язаних з довголіттям, підвищуються, якщо в сім'ї є довгожителі.

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Причому мова йде не тільки про батьків, але і інших родичів, наприклад дядьків і тіток. Дослідники проаналізували родоводи 315 тисяч людей з 20 тисяч сімей. За точку відліку було взято 1740 рік. Довгожителями вчені вважали 10% людей з максимальною тривалістю життя з вибірки.

Як з'ясувалося, ризик померти в будь-який момент життя був істотно нижчий у тих людей, в сім'ях яких було багато довгожителів. Так, ризик передчасної смерті був нижчим на 31% у тих, чиї батьки були довгожителями. Але навіть, якщо батьки не дожили до глибокої старості, ризик передчасної смерті знижувався, якщо в родині були інші родичі-довгожителі. На думку вчених, це доводить, що ми можемо успадкувати гени довголіття. Виявити їх набагато важче, ніж гени, пов'язані з хворобами.

Як дізнатися, чи має людина схильність до довголіття

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